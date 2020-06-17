كورونا في روسيا: تسجيل 7843 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

موسكو- (أ ش أ):

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا ، اليوم الأربعاء، تسجيل 7843 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها 1065 إصابة في العاصمة (موسكو) ، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 553301 إصابة.

جاء ذلك - في بيان أصدره مقر العمليات وبثته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - مشيرا إلى أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تسجيل 7843 إصابة جديدة بفيروس "كورونا " المستجد(كوفيد-19) في 84 إقليما ، ليصل عدد الحالات "المؤكدة " في البلاد أكثر من تصف مليون " 553301".

وكان للعاصمة الروسية (موسكو ) النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 1065 حالة ، و680 حالة في ضواحيها، فيما سجلت منطقة "نيجيجراد" 238 حالة .

وأوضح مقر العمليات - في بيانه - أن "10036 " شخصا غادروا المستشفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى "304342 " شخصا ، فيما تم تسجيل 194 حالات وفاة ، مما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 7478 شخصا.

يأتي هذا فيما تبدأ روسيا اليوم، إجراء التجارب "السريرية " على لقاح فيروس "كورونا" ، حيث أعلن وزير الصحة ميخائيل موراشكو، أمس /الثلاثاء/ أن التجارب "السريرية " على لقاح ضد فيروس "كورونا " طوره مركز "جاماليا" للأوبئة والبيولوجيا المجهرية التابع لوزارة الصحة، ستنطلق اليوم .

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت قبل أسبوع أنه تم اختيار مجموعتين من المتطوعين للمشاركة في التجارب "السريرية " للقاح يكافح فيروس "كورونا " المستجد.