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الكرملين ينتقد شراكة أوكرانيا الأوثق مع حلف الناتو

08:20 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
الكرملين ينتقد شراكة أوكرانيا الأوثق مع حلف الناتو

حلف شمال الأطلسي ناتو

موسكو/بروكسل - (د ب أ):

انتقدت روسيا بشدة شراكة أوكرانيا الأوثق الجديدة مع حلف شمال الأطلسي "ناتو"، قائلة إن هذه الخطوة لن تحسن الأمن الأوروبي.

ونقلت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله "لا نعتقد أن هذا سوف يخدم تعزيز الأمن والاستقرار في أوروبا".

وقال بيسكوف "نحن دائما منتبهون بشأن اقتراب البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو من حدودنا"، مضيفا أن روسيا ستتخذ الإجراءات المناسبة من أجل أمنها.

ودخل الناتو في شراكة أوثق مع أوكرانيا يوم الجمعة، حيث أصبحت الآن عضوة فى برنامج الفرص المعززة لشركاء حلف شمال الأطلسي، مما يمكن أوكرانيا من المشاركة في مزيد من البرامج والتدريبات والوصول بشكل أكبر إلى المعلومات السرية الخاصة بالحلف. وقد رحبت أوكرانيا بهذا الوضع.

وقال بيسكوف إن روسيا منتبهة تماما بينما يقوم حلف الناتو "بامتصاص المزيد والمزيد من الدول الجديدة بطرق مختلفة".

وقد سعت أوكرانيا إلى الحصول على دعم حلف الناتو كرادع منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم ووسط اشتباكات مع موسكو بشأن إقليمي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليين الموالين لروسيا.

حلف شمال الأطلسي أوكرانيا الناتو موسكو

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