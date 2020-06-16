دبي تسجل تراجعًا في إصابات كورونا.. ومستشفيات "خالية تماما" من المرضى

دبي - (د ب أ):

أعلنت إمارة دبي، الثلاثاء، أنها "تمضي نحو التعافي من أزمة كورونا"، مشيرة إلى تسجيلها زيادة في معدلات الشفاء وتراجعا كبيرا في أعداد الإصابات المكتشفة.

وقال الدكتور عامر شريف، رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا بدبي إن مستشفيات في الإمارة تخلو اليوم بالكامل من حالات كورونا، في الوقت الذي استأنفت فيه أغلب مستشفيات دبي سواء الحكومية أو الخاصة تقديم خدماتها التشخيصية والعلاجية المتنوعة حيث لم يعد هناك ضغوطا ناجمة عن استقبال الحالات المصابة بالفيروس.

وأشار إلى أن تحليل مؤشر الإصابات والتشافي خلال الأشهر الثلاثة الماضية وإلى اليوم يظهر أن هناك تراجعاً ملحوظاً للمصابين حيث انخفض معدل الإصابات في الإمارة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بنسبة كبيرة، كما زاد معدل الشفاء بالمقابل بشكل مضطرد حيث قل عدد الحالات التي تتطلب استجابة علاجية في المستشفيات ما يسمح للمستشفيات بالعودة لممارسة دورها التقليدي مع الإبقاء على جاهزيتها وقدرتها الاستيعابية استعداداً لأية متغيرات طارئة .

واعتبر أن تخفيف القيود على الحركة في إمارة دبي والسماح بعودة الأنشطة الاقتصادية، يعد تطورا إيجابيا مهما لم يكن ليتحقق لولا التزام المجتمع وتعاون جميع أفراده من مواطنين ومقيمين، وهو ما يجب عدم التفريط فيه خلال المرحلة المقبلة تجنباً لحدوث أي انتكاسة.