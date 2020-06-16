أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

دبي تسجل تراجعًا في إصابات كورونا.. ومستشفيات "خالية تماما" من المرضى

03:14 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
دبي تسجل تراجعًا في إصابات كورونا.. ومستشفيات "خالية تماما" من المرضى

أرشيفية

دبي - (د ب أ):
أعلنت إمارة دبي، الثلاثاء، أنها "تمضي نحو التعافي من أزمة كورونا"، مشيرة إلى تسجيلها زيادة في معدلات الشفاء وتراجعا كبيرا في أعداد الإصابات المكتشفة.
وقال الدكتور عامر شريف، رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا بدبي إن مستشفيات في الإمارة تخلو اليوم بالكامل من حالات كورونا، في الوقت الذي استأنفت فيه أغلب مستشفيات دبي سواء الحكومية أو الخاصة تقديم خدماتها التشخيصية والعلاجية المتنوعة حيث لم يعد هناك ضغوطا ناجمة عن استقبال الحالات المصابة بالفيروس.
وأشار إلى أن تحليل مؤشر الإصابات والتشافي خلال الأشهر الثلاثة الماضية وإلى اليوم يظهر أن هناك تراجعاً ملحوظاً للمصابين حيث انخفض معدل الإصابات في الإمارة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بنسبة كبيرة، كما زاد معدل الشفاء بالمقابل بشكل مضطرد حيث قل عدد الحالات التي تتطلب استجابة علاجية في المستشفيات ما يسمح للمستشفيات بالعودة لممارسة دورها التقليدي مع الإبقاء على جاهزيتها وقدرتها الاستيعابية استعداداً لأية متغيرات طارئة .
واعتبر أن تخفيف القيود على الحركة في إمارة دبي والسماح بعودة الأنشطة الاقتصادية، يعد تطورا إيجابيا مهما لم يكن ليتحقق لولا التزام المجتمع وتعاون جميع أفراده من مواطنين ومقيمين، وهو ما يجب عدم التفريط فيه خلال المرحلة المقبلة تجنباً لحدوث أي انتكاسة.

فيروس كورونا دبي

الخبر التالى:

رئيس الوزراء الماليزي ينفي انتهاكه العزل المنزلي: "أكاذيب شريرة"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 46289

    عدد المصابين

  • 12329

    عدد المتعافين

  • 1672

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8118671

    عدد المصابين

  • 4216319

    عدد المتعافين

  • 439198

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التنظيم والإدارة: قرار ترقية موظفي الحكومة غدا.. والاستعلام إلكترونيا