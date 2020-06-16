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إسرائيل واليونان تعتزمان استئناف السياحة بينهما بحلول أغسطس

02:28 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
إسرائيل واليونان تعتزمان استئناف السياحة بينهما بحلول أغسطس

بنيامين نتنياهو

تل أبيب (د ب أ)
علن رئيسا وزراء إسرائيل واليونان اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي في القدس، أنه من المتوقع استئناف السياحة بين الجانبين في بداية أغسطس، إذا ما أتاحت معدلات الإصابة بفيروس كورونا ذلك.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقا لبيان نشره مكتبه، :"نتحدث هنا عن موعد مستهدف في الأول من أغسطس لفتح الأجواء، إلى وجهات اليونان وقبرص".

وأضاف نتنياهو أن "هذا يعتمد أيضا على ما يحدث مع جائحة كورونا"، لكنه وصف تحديد موعد مستهدف بأنه "خبر مهم للغاية".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أنه من المهم له فتح بلاده أمام السياح، ولكنه لفت إلى أن الصحة والسلامة تأتي أولا. وقال :"اعتبارا من الأول من أغسطس، إذا مضت الأمور حسب الخطة، فإنه يتعين أن يتمكن الإسرائيليون من السفر إلى اليونان".

وهذه هي أول زيارة خارجية يقوم بها رئيس الوزراء اليوناني منذ تفشي فيروس كورونا، وقد أكد على ذلك في مستهل اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي.

وفتحت اليونان أمس أبوابها أمام السائحين من مواطني دول منطقة شنجن.

بنيامين نتنياهو إسرائيل اليونان تل أبيب فيروس كورونا

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