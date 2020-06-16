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كورونا في هولندا: الإصابات تصل إلى 49155 حالة والوفيات 6084

09:09 ص الثلاثاء 16 يونيو 2020
كورونا في هولندا: الإصابات تصل إلى 49155 حالة والوفيات 6084

أرشيفية

أمستردام - (د ب أ)

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في هولندا إلى 49155 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت أمستردام (0530 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغت 6084 حالة. وتعافى 186 شخصا من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 15 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في هولندا. ​

هولندا فيروس كورونا حالات وفيات

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