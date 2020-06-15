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استطلاع: الصين تعاملت مع كورونا بشكل أفضل من أمريكا

07:39 م الإثنين 15 يونيو 2020
استطلاع: الصين تعاملت مع كورونا بشكل أفضل من أمريكا

الصين

وكالات:

قال استطلاع رأي لمؤسسة "تحالف الديمقراطيات"، إن الصين تعاملت بشكل أفضل من الولايات المتحدة في التصدي لوباء كورونا المستجد.

ووفقا لشبكة "روسيا اليوم"، خلص استطلاع الرأي، الذي شمل أكثر من 120 ألف شخص في 53 دولة وأجراه مركز الأبحاث بالمشاركة مع شركة "داليا" الألمانية لأبحاث بيانات استطلاعات الرأي، وخلص كذلك إلى أنه حتى في الدول الديمقراطية يعتقد 45 في المئة من الناس أن حكوماتهم فرضت قيودا أكثر من اللازم على الحريات خلال مواجهتهم للجائحة.

وقال أندرس فو راسموسن، رئيس المؤسسة والأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي: "ينبغي أن يكون "كوفيد-19" بمثابة نداء تنبيه للزعماء الديمقراطيين بأن الناس يرغبون في المزيد من الديمقراطية والحرية بعد المرض".

ويعتقد أكثر من 60 في المئة ممن شملهم استطلاع الرأي أن الصين استجابت بشكل جيد لمواجهة الوباء، في حين يرى الثلث فقط حول العالم أن استجابة الولايات المتحدة كانت فعالة في التصدي له.

وفي الجهة الأخرى يرى أكثر من النصف بقليل ممن شملهم استطلاع الرأي في الولايات المتحدة، أن حكومتهم استجابت بشكل جيد.

الصين فيروس كورونا أمريكا كوفيد-19

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