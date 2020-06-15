روسيا تعلن تنفيذ أكثر من 15 مليون فحص كورونا
وكالات:
أعلنت هيئة حماية حقوق المستهلك في روسيا، اليوم الاثنين، أنه تم إجراء أكثر من 15,1 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشي الوباء، حسب نقلت وكالة نوفوستي الإخبارية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن 280 ألف فحص تم تنفيذها خلال الـ24 ساعة الماضية.
واضاف البيان أن 316 ألف شخص في روسيا لا يزالون يخضعون للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس.
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