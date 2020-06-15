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مصر تكشف خياراتها البديلة إذا واصلت إثيوبيا تعنتها بشأن سد النهضة

01:50 م الإثنين 15 يونيو 2020
مصر تكشف خياراتها البديلة إذا واصلت إثيوبيا تعنتها بشأن سد النهضة

سد النهضة

القاهرة - أ ش أ

استعرض وزير الخارجية سامح شكرى المستجدات الخاصة بملف سد النهضة، وذلك خلال مشاركته، اليوم الاثنين، في ندوة بعنوان "الدبلوماسية المصرية: التعامل مع التحديات الراهنة".

وأكد شكرى التزام مصر بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحلّيها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث، إلا أن الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معـه لبحث خيارات أخرى كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراءً أحاديًا يؤثر سلباً على حقوق مصر المائية.

نظم الندوة مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي برئاسة المهندس معتز رسلان، وفي حضور عدد من قيادات المجلس، وذلك بمقر وزارة الخارجية؛ وهي الندوة التي تم أيضاً بث فعالياتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس بثاً مباشراً.

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سد النهضة إثيوبيا سامح شكرى

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