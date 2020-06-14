بومبيو: يتعين على واشنطن الالتزام باليقظة لمواجهة التحدي المتزايد من بكين

واشنطن - (د ب أ)

وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، القيادة الصينية بأنها تمثل "تحديا متزايدا" للولايات المتحدة و "لجميع الأحرار".

وأضاف بومبيو في تصريحات أدلى بها خلال أول مؤتمر افتراضي للجنة اليهودية الأمريكية: "يتعين علينا جميعا الالتزام باليقظة لمواجهة التهديد الذي يمثله الحزب الشيوعي الصيني على أسلوب حياتنا".

وتتنامى التوترات بين الولايات المتحدة والصين وسط جائحة فيروس كورونا، حيث يلقي بومبيو وغيره من المسؤولين في الإدارة الأمريكية باللوم على بكين مرارا "للتستر" على تفشي المرض الذي بدأ في مدينة ووهان أواخر العام الماضي.

ويعتزم بومبيو الالتقاء بمسؤولين في الحكومة الصينية في هاواي هذا الأسبوع حسبما نقلت صحيفة بوليتيكو وشبكة "سي إن إن" عن مسؤولين لم يتم الكشف عن هوياتهم .

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على استفسار بشأن تلك الزيارة.