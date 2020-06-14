تركيا تسجل 1562 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يصل إلى 178 ألفا و239 حالة
أنقرة - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا المستجد منذ 17 مايو .. حيث تم تسجيل 1562 إصابة جديدة و15 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد.
وأضافت الوزارة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 178 ألفا و239 حالة.
وأشارت إلى أن حصيلة حالات الوفاة جراء الفيروس التاجي بلغت 4 آلاف و807 حالات، بعد تسجيل الوفيات الـ 15 الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية .
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