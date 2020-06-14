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بوتين ينتقد ردود فعل حكام الولايات الأمريكية على توجيهات ترامب

01:44 م الأحد 14 يونيو 2020
بوتين ينتقد ردود فعل حكام الولايات الأمريكية على توجيهات ترامب

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو- (أ ش أ):
علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاحتجاجات في الولايات المتحدة على خلفية مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد على يد الشرطة.
ونقلت القناة الأولى الروسية تصريحا لبوتين أدلى به في برنامج "موسكو - الكرملين - بوتين"، انتقد فيه ردود أفعال حكام الولايات الأمريكية على توجيهات الرئيس دونالد ترامب.
وقال بوتين: "إن الرئيس ترامب يقول إنه من الضروري فعل كذا وكذا، وحكام الولايات يقولون اذهب أنت بعيدا".
وأضاف الرئيس الروسي:" أن ما حدث في الولايات المتحدة هو انعكاس لبعض الأزمات الداخلية العميقة ، ونحن نراقب هذا منذ فترة طويلة".
وتابع " هذا يحدث منذ اللحظة التي وصل فيها الرئيس الحالي إلى السلطة، عندما فاز بشكل واضح وبطريقة ديمقراطية، ولكن الطرف الخاسر اختلق جميع أنواع الخرافات للتشكيك في شرعيته".
يُذكر أن الولايات الأمريكية شهدت ولا تزال موجة احتجاجات عنيفة، إثر وفاة مواطن أمريكي من أصل إفريقي في مدينة مينيابوليس على يد شرطي أبيض.

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