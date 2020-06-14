مقتل 60 شخصا جراء هجومين نفذتهما جماعات مسلحة شمال شرق نيجيريا

أبوجا - (أ ش أ):

قتل 60 شخصا على الأقل، اليوم الأحد جراء هجومين نفذتهما جماعات متشددة شمال شرق نيجيريا.

وقالت مصادر محلية - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "الهجومين طالا منطقتي مونجونو ونجانزاي ذاتيتي الحكم في ولاية بورنو، وأسفرا عن مقتل 60 شخصا وإصابة مئات الآخرين".

وأوضحت المصادر أن مسلحين مزودين بأسلحة ثقيلة بينها قاذفات وصلوا إلى مونجونو، التي تتمركز فيها منظمات غير حكومية، حيث اشتبكوا مع قوات الأمن وقتلوا نحو 20 عنصرا فيها، كما أحرق المسلحون مكتبا إنسانيا للأمم المتحدة ومركزا للشرطة المحلية.

ولفتت المصادر إلى أنه في الساعة ذاتها دخلت مجموعة مسلحين أخرى إلى منطقة نجانزاي، مستقلين دراجات نارية وسيارات رباعية الدفع، حيث قتلوا نحو 40 مدنيا.

يأتي الهجومان الجديدان بعد عملية أخرى نفذت منذ عدة أيام في منطقة جوبيو ونجم عنها مقتل 69 شخصا.