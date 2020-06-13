سقوط صاروخ كاتيوشا على معسكر عراقي يستضيف قوات أمريكية

وكالات:

أعلنت خلية الإعلام الأمني، سقوط صاروخي كاتيوشا على معسكر التاجي شمال بغداد الذي يستضيف قوات أمريكية، دون وقوع خسائر، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحدث.

هذا وتكررت في الآونة الأخيرة العديد من الهجمات بصواريخ مختلفة الأنواع على معسكرات عراقية تضم قوات أمريكية.

وسقطت الأربعاء الماضي صاروخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة وسط العاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني الحكومية حينها إن "صاروخ من نوع كاتيوشا سقط في المنطقة الخضراء، من دون خسائر تذكر، وقد تبين أن إطلاقه كان من قرب ملعب الشعب في جانب الرصافة من العاصمة بغداد".

وأعلنت الخلية، الاثنين الماضي، عن سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي، من دون أن يتسبب بأي أضرار.