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الصحة الإمارتية :491 إصابة جديدة بكورونا و 815 حالة شفاء

01:28 م السبت 13 يونيو 2020
الصحة الإمارتية :491 إصابة جديدة بكورونا و 815 حالة شفاء

491 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أبوظبي- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، عن تسجيل 491 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة و تخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 41,990 حالة.

وأكدت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الاماراتية (وام) انه تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر و حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، والمخالطين لهم و عزلهم تم اجراء أكثر من 40 ألف فحص جديد لفئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل و أحدث تقنيات الفحص الطبي.

وسجلت الوزارة عن وفاة مصاب واحد وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 288 حالة وفاة، وشفاء 815 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و تعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى ليبلغ مجموع حالات الشفاء في الدولة 26,761 حالة.

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