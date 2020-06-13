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إيران تكشف معلومات عن جاسوس قدم معلومات للموساد والاستخبارات الأمريكية

11:02 ص السبت 13 يونيو 2020
إيران تكشف معلومات عن جاسوس قدم معلومات للموساد والاستخبارات الأمريكية

قاسم سليماني

وكالات:

أعلنت إيران، اليوم السبت، أن الجاسوس الذي حكم عليه بالإعدام مؤخرا، لا علاقة له بإغتيال القائد السابق للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، موضحة أنه كان يقدم معلومات للموساد والإستخبارات الأمريكية عن القوات الإيرانية بسوريا.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، غلام حسين إسماعيلي، إن "الجاسوس محمود موسوي مجد، الذي حكم عليه بالإعدام، كان مقيما في سوريا مع عائلته، وقدم معلومات عن المستشارين الإيرانيين وعمل وزارة الدفاع وفيلق القدس وتحركات قاسم سليماني وأماكن إقامته خلال عامي 2018 و 2019 إلى الموساد الإسرائيلي والإستخبارات الأمريكية"، وفق ما نقلته روسيا اليوم الإخبارية.

وأضاف إسماعيلي أنه "لا علاقة للجاسوس محمود موسوي مجد باغتيال سليماني، وهو كان يقدم للعدو معلومات عن قواتنا الاستشارية في سوريا".

ولفت إسماعيلي إلى أن حكم الإعدام بحق موسوي مجد صدر بالفعل وتم تأييده، وسينفذ في وقت لاحق.

قاسم سليماني الموساد الاستخبارات الأمريكية إيران

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