الصحة الفلسطينية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 673 وتعافي 570

رام الله- (أ ش أ):

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 673 إصابة، وحالات التعافي إلى 570.

وأضافت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنه تم تسجيل 6 إصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منها إصابتان في السموع، و4 إصابات في مدينة القدس، مشيرة إلى أن نتائج جميع العينات التي تم أخذها لمخالطي المصاب الذي أعلن عنه سابقا من منطقة الكوم جنوب غرب الخليل وعددها 217 كانت سلبية، فيما سيتم إعادة الفحص بعد 5 أيام للمخالطين من الدائرة الأولى للمصاب.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن نسبة التعافي بلغت 84.9% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

وأدخلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 253 حالة جديدة في الحجر الصحي المنزلي، فيما يبلغ العدد الفعلي في الحجر المنزلي حاليا 1831 مواطنا.