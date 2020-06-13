ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى ١٨٦٠٢٢ حالة
برلين- (أ ش أ):
أعلن معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى ١٨٦٠٢٢ حالة، وذلك عقب تسجيل ٣٤٨ حالة إصابة جديدة.
ونقلت قناة "دويتشه فيله" الألمانية، اليوم السبت، عن المعهد، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ٨٧٨١ حالة، وذلك عقب تسجيل ١٨ حالة وفاة جديدة.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
41303
عدد المصابين
-
11108
عدد المتعافين
-
1422
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
7477428
عدد المصابين
-
3791875
عدد المتعافين
-
419373
عدد الوفيات
إعلان