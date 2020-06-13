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ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى ١٨٦٠٢٢ حالة

08:16 ص السبت 13 يونيو 2020
ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى ١٨٦٠٢٢ حالة

أرشيفية

برلين- (أ ش أ):
أعلن معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى ١٨٦٠٢٢ حالة، وذلك عقب تسجيل ٣٤٨ حالة إصابة جديدة.

ونقلت قناة "دويتشه فيله" الألمانية، اليوم السبت، عن المعهد، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ٨٧٨١ حالة، وذلك عقب تسجيل ١٨ حالة وفاة جديدة.

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