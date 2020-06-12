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‏برلمانية تونسية تكشف عن مخطط إخواني لاغتيالها

11:54 م الجمعة 12 يونيو 2020
‏برلمانية تونسية تكشف عن مخطط إخواني لاغتيالها

البرلمان التونسي

وكالات:

قالت النائبة في البرلمان التونسي عبير موسي، مساء الجمعة، إنه وصلتها معلومات تفيد برصد جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، جميع تحركاتها.

وقالت، حسبما نقلت عنها فضائية العربية، إنها "تلقت تهديدا بالاغتيال عن طريق سيارة مفخخة"، مضيفة أنها حصلت على معلومات تفيد بقيام الإخوان برصد كل تحركاتها.

وأضافت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان، أن الإخوان أدخلوا تونس فريقا من الدواعش من ليبيا لاستهدافها.

وشددت على أن التهديد باغتيالها أمر خطير، مشيرة إلى أن الكرة في ملعب الأمن.

كانت النائبة التونسية اتهمت حركة النهضة، بأنها تسعى إلى تركيع تونس وبيعها للمحور التركي القطري، بحسب تعبيرها.

إلى ذلك، اتهمتها خلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعة بالتخطيط لعملية إرهابية تستهدفها أو تلفيق تهم لها، استباقاً لتمرير لائحة تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، التي كان حزبها قدمها قبل أيام.

كما حذرت رئيسة "الدستوري الحر" من مؤامرة تحاك من قبل النهضة لاستهدافها، محملة رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، ومدير مكتبه الحبيب خذر وحركة النهضة والدولة التونسية، مسؤولية سلامتها الجسدية.

البرلمان التونسي تونس الإخوان المسلمين الإرهاب

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