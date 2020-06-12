الرئيس الجزائري: ليس لدينا مانع في التعامل مع مصر لحل الأزمة الليبية
(وكالات):
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، أنه ليس لدى الجزائر أي مانع في التعامل مع دول الجوار سواء مصر أو تونس من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية.
وقال تبون أن "المد والجزر الموجود في ليبيا لا يجذبنا ولا نتدخل فيه"، مشددًا "لا للحسم العسكري في ليبيا ويجب اعتماد الحوار"، بحسب تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز".
وأضاف الرئيس الجزائري أن نفس الأطراف المتصارعة في سوريا موجودة تقريبا في ليبيا.
الخبر التالى:الولايات المتحدة: إصابات كورونا تتخطى حاجز المليونين
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
41303
عدد المصابين
-
11108
عدد المتعافين
-
1422
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
7477428
عدد المصابين
-
3791875
عدد المتعافين
-
419373
عدد الوفيات
إعلان