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الرئيس الجزائري: ليس لدينا مانع في التعامل مع مصر لحل الأزمة الليبية

11:43 م الجمعة 12 يونيو 2020
الرئيس الجزائري: ليس لدينا مانع في التعامل مع مصر لحل الأزمة الليبية

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

(وكالات):
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، أنه ليس لدى الجزائر أي مانع في التعامل مع دول الجوار سواء مصر أو تونس من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية.
وقال تبون أن "المد والجزر الموجود في ليبيا لا يجذبنا ولا نتدخل فيه"، مشددًا "لا للحسم العسكري في ليبيا ويجب اعتماد الحوار"، بحسب تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز".
وأضاف الرئيس الجزائري أن نفس الأطراف المتصارعة في سوريا موجودة تقريبا في ليبيا.

عبد المجيد تبون الجزائر الأزمة الليبية سوريا

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