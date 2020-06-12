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تويتر يحذف آلاف الحسابات المزورة الداعمة لأردوغان.. وتركيا: لن نتسامح

09:53 م الجمعة 12 يونيو 2020
تويتر يحذف آلاف الحسابات المزورة الداعمة لأردوغان.. وتركيا: لن نتسامح

أردوغان

اسطنبول/ نيويورك - (د ب أ):
هاجم رئيس وحدة الاتصالات بالرئاسة التركية، اليوم الجمعة، شركة تويتر بعد أن أزالت آلاف الحسابات المزورة التي كانت تدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال رئيس وحدة الاتصالات فخر الدين ألتون، إن زعم شركة تويتر الأمريكية بأن آلاف الحسابات المرتبطة بالحكومة التركية كانت تستخدم لعمليات دعائية هو زعم "غير حقيقي"، مضيفًا أن تركيا "لن تتسامح مع مثل هذا التضليل".
كانت تويتر قد ذكرت أمس الخميس، أنها أزالت عشرات الآلاف من الحسابات، من بينها تلك المرتبطة بعمليات دعائية صينية وروسية وتركية.
وكتب رئيس وحدة الاتصالات فخر الدين ألتون قائلا إن "مزاعم بأن تلك الحسابات كانت لملفات شخصية "مزورة" بهدف دعم الرئيس وأنها كانت تدار بشكل فردي من جانب سلطة مركزية هي مزاعم غير حقيقية"، منددا أكثر بالخطوة باعتبارها "فضيحة ذات أبعاد تاريخية".
وقالت منصة التواصل الاجتماعي في بيان أمس الخميس إنه تم تعليق عمل ما إجماله 7340 حسابا في تركيا لانتهاك سياساتها بشأن التلاعب.
واتهم ألتون تويتر بأنها تحولت إلى "آلة دعائية" تروج "لأجندة سوداء من جانب كيانات معادية لتركيا"، من بينها جماعات إرهابية.

أردوغان اسطنبول تركيا تويتر

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