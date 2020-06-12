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كندا تسجل أقل عدد من حالات الإصابة بكورونا منذ مارس الماضي

06:25 م الجمعة 12 يونيو 2020
كندا تسجل أقل عدد من حالات الإصابة بكورونا منذ مارس الماضي

كندا

أوتاوا - أ ش أ
سجلت كندا اليوم الجمعة أقل عدد من حالات الإصابة اليومية لفيروس كورونا المستجد منذ شهور بعد أن أعلنت مقاطعة أونتاريو الرئيسية تسجيل 182 حالة، وهو أول مرة ينخفض فيها تسجيل الحالات عن 200 حالة منذ مارس الماضي.
وارتفع إجمالي الحالات المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 97712 حالة، بينها 8005 حالات وفاة.
وجاءت جميع الحالات الجديدة المسجلة في أونتاريو، ليصل ليصل إجمالي عدد الحالات في المقاطعة إلى 31726 ، كما أبلغت المقاطعة عن 11 حالة وفاة أخرى مرتبطة بالفيروس، ليصل المجموع إلى 2498 حالة وفاة.
وقالت وزيرة الصحة في أونتاريو كريستين إليوت اليوم الجمعة: "مع وجود 182 حالة جديدة من كوفيد-19، فإنها تعد أدنى زيادة يومية منذ 28 مارس وإشارة إيجابية على استمرار الاتجاه النزولي في الحالات الجديدة".

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