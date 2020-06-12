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الهجرة اليونانية تمدد تصاريح الإقامة للاجئين لتفادي الازدحام في ظل جائحة كورونا

02:37 م الجمعة 12 يونيو 2020
الهجرة اليونانية تمدد تصاريح الإقامة للاجئين لتفادي الازدحام في ظل جائحة كورونا

وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس


أثينا- (أ ش أ):

أعلن وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس، اليوم الجمعة، عن إجراءات لتسهيل عملية تجديد تصاريح الإقامة في اليونان خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب تجمع مئات اللاجئين والمهاجرين لليوم الثالث أمام هيئة اللجوء الرئيسية لتجديد إقامتهم.

وأضاف ميتاراكيس - في تصريحات نقلتها صحيفة (كاثيميريني) اليونانية - أنه سيتم تمديد صلاحية تصاريح الإقامة الدائمة الحالية، التي تنتهي مدتها بين الأول من يوليو و31 سبتمبر المقبلين، حتى الأول من أكتوبر لإتاحة مزيد من الوقت لحاملي الإقامة لتجديدها.. مؤكدا أنه سيتم السماح بتجديد تصاريح الإقامة عبر الإنترنت اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وجاء هذا القرار بعدما تعرضت وزارة الهجرة اليونانية للانتقاد نظرا لوجود تكدس شديد أمام هيئة اللجوء خلال الأيام الأخيرة حتى أن بعض الأشخاص أمضوا ليلة في خيام أمام مبنى الهيئة حتى لا يفقدوا دورهم في تجديد الإقامة.

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