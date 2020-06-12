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أرمينيا تمدد حالة الطوارئ حتى 13 يوليو لمواجهة كورونا

11:53 ص الجمعة 12 يونيو 2020
أرمينيا تمدد حالة الطوارئ حتى 13 يوليو لمواجهة كورونا

أرمينيا

لندن- (أ ش أ):

أعلنت أرمينيا اليوم الجمعة تمديد حالة الطوارئ المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا حتى 13 يوليو المقبل، مع استمرار ارتفاع عدد الإصابات اليومية.

وعلى الرغم من تمديد حالة الطوارئ، إلا أن قطاعات الاقتصاد الأرميني تعمل جميعها تقريبا بعد إعادة فتح الأعمال التجارية في أوائل مايو، للحيلولة دون انهياره، بحسب ما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وفيما غمر تفشي فيروس كورونا المستشفيات في أرمينيا، قالت السلطات والمحللون إن نظريات المؤامرة والتضليل حول الفيروس قوضت جهود الحكومة لمحاربة الوباء في البلاد.

وفرضت الحكومة ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة في محاولة لمنع انتشار الفيروس.

وكان نائب رئيس الوزراء الأرميني، تيجران أفينيان، قد قال الأسبوع الماضي، إن الحكومة تعتزم إعادة فتح رحلاتها الجوية الدولية اعتبارا من منتصف يوليو المقبل لمساعدة قطاع السياحة.

وسجلت أرمينيا، البالغ تعداد سكانها 3 ملايين نسمة، حتى اليوم 15 ألفا و281 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و258 حالة وفاة، وتعد الدولة الأكثر تضررا في منطقة جنوب القوقاز.

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