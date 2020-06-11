بدون كمامة ووسط حشد.. حذف صورة لترامب تخالف قواعد التباعد الاجتماعي

وكالات:

أثارت صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقادات عدة بعدما ظهر وسط حشد لفريقه الانتخابي، بدون ارتداء الكمامات ولا مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

وحذف نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الصورة التي نشرها لترامب تظهر العشرات من أعضاء فريق الرئيس الانتخابي، لا يرتدون الأقنعة الواقية ولا يراعون التباعد الاجتماعي، حسب التعليمات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز عربية.

وكان بنس يشيد في الصورة التي حذفها من حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، الأربعاء، بـ"هؤلاء الرجال والنساء العظماء الذين يعملون في حملة بنس-ترامب"، وبدا من تغريدته أن اللقاء لم يكن مقررا.

وسبق أن أصدرت هذه اللجنة مرارا توصيات للمواطنين الأمريكيين، تدعوهم فيها إلى التزام ارتداء الكمامات الواقية والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

وحذر خبراء الصحة من أن عدم اتباع قواعد التباعد قد يؤدي إلى حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من مليوني شخص وقتل عشرات الآلاف في الولايات المتحدة.