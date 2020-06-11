الخارجية الأمريكية تؤكد دعمها لإنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا
واشنطن - (أ ش أ):
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، دعمها لإنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا، مجددة دعوتها دعوتها إلى وقف إطلاق النار في ليبيا.
وشددت الخارجية الأمريكية - في تصريح لقناة (العربية) الإخبارية - على ضرورة وقف إقحام المرتزقة الأجانب في الصراع، داعية كافة الاطراف إلي العودة إلى العملية السياسية التفاوضية من أجل التوصل إلى حل، مؤكدة ان المسار السياسي هو الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية.
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