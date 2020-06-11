كوريا الجنوبية: تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سول - (أ ش أ):

سجلت كوريا الجنوبية 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 11 ألفا و947 حالة، وذلك على خلفية استمرار حالات الإصابة في العاصمة سول وضواحيها خلال الأيام الأخيرة متأثرة بالعدوى الجماعية.

وأوضحت السلطات الصحية اليوم الخميس - وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أنه من بين الـ45 حالة جديدة، جاءت 40 حالة لانتقال العدوى محليا و5 حالات أخرى قادمة من الخارج.

واكتشفت السلطات جميع الحالات لانتقال العدوى محليا في العاصمة وضواحيها، إذ سجلت 20 حالة في سول و15 حالة في إقليم كيونج كي و5 حالات في إنتشون.

ومن بين الـ5 حالات القادمة من الخارج، تم تأكيد حالتين أثناء إجراءات الحجر الصحي في المطار، وحالة في كل من سول وإقليم كيونج كي وإنتشون أثناء العزل الذاتي.

وكان للعاصمة النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغت 43 حالة من إجمالي الحالات البالغ عددها 45.

وعبر وزير الصحة الكوري الجنوبي بارك نونج-هو عن قلقه من إمكانية زيادة عدد حالات الإصابة مرة أخرى على خلفية الانتشار المستمر في العدوى الجماعية في منطقة العاصمة نظرا لارتفاع الكثافة السكانية الحضرية والحركة المرورية.

وبلغ عدد حالات الوفاة 276 حالة بدون تغيير عن اليوم السابق، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 43 حالة إلى 10 آلاف و654 شخصا.