ترامب يعلن استئناف مؤتمراته الانتخابية في ٤ ولايات

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه سيعقد أول تجمعاته الانتخابية في حقبة الجائحة هذا الشهر في 4 ولايات، هي أوكلاهوما وفلوريدا وأريزونا ونورث كارولينا، وذلك بعد تعليقها منذ مارس الماضي، حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأضاف ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض، أن التجمع الأول سيكون يوم الجمعة المقبل في تولسا، أوكلاهوما.

وتوقفت مؤتمرات ترامب الانتخابية قبل ٣ أشهر على الأقل بسبب الإغلاق الذي فرضه فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وقال براد بارسكال، مدير حملة ترامب، في بيان يوم الاثنين "الأمريكيون مستعدون للعودة إلى العمل وكذلك الرئيس ترامب، ستكون المسيرات هائلة". "سترى مرة أخرى نوع الحشود والحماس الذي يمكن أن يحلم به جو بايدن النعسان".

وقال مسؤولو الحملة إن الشكل والمكان المحددين للتجمعات لا يزال يتعين تحديدهما، حيث لا تزال العديد من الولايات تحذر من عقد تجمعات جماهيرية ، خاصة في الأماكن المغلقة.

ولم يتضح ما هي الاحتياطات المحددة التي سيتم تنفيذها لحماية الرئيس البالغ من العمر 73 عامًا والحاضرين من الانتشار المحتمل للفيروس التاجي في التجمعات.

من المقرر أن يستأنف ترامب حملة جمع التبرعات للحملة هذا الأسبوع ، مع بعض الفاعليات الصغيرة في دالاس وفي ناديه الخاص في نيو جيرسي.