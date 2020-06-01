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بعد ٣ أشهر من الإغلاق.. تونس تفتح حدودها بالكامل في 27 يونيو

10:02 م الإثنين 01 يونيو 2020
بعد ٣ أشهر من الإغلاق.. تونس تفتح حدودها بالكامل في 27 يونيو

تونس

تونس - (د ب ا)

أعلنت رئاسة الحكومة في تونس، اليوم الاثنين، عن فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بداية من يوم 27 يونيو الجاري بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الاغلاق.

يأتي هذا الإعلان عقب الاجتماع الدوري للجنة مجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وفي ظل انحسار الوباء في البلاد إلى مستوى الصفر منذ أكثر من أسبوع وإلى أكثر من شهر في العديد من الولايات.

وانحصرت الإصابات بالفيروس في عدد من المرحلين في رحلات الإجلاء من الخارج وهم من بين الخاضعين للحجر الاجباري.

كما أعلنت رئاسة الحكومة عن رفع القيود أمام حركة التنقل بين الولايات في الرابع من الشهر الجاري وذلك لأول مرة منذ إعلان الحجر الصحي العام في 22 مارس الماضي.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في تونس الألف مصاب منذ الكشف عن أولى الحالات في الثاني من مارس الماضي، ومعظمهم شفي، فيما استقر عدد الوفايات عند 48 حالة.

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