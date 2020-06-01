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حكومة إقليم كردستان تعلن الحظر الشامل للتجوال لمدة أسبوع

08:50 ص الإثنين 01 يونيو 2020
حكومة إقليم كردستان تعلن الحظر الشامل للتجوال لمدة أسبوع

إقليم كردستان

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت حكومة اقليم كردستان، اليوم الاثنين، عن فرض حظر شامل للتجوال، في عموم مدن الاقليم.

وقالت وزارة داخلية اقليم كردستان - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - إنها قررت بعد استشارة رئيس الحكومة ونائبه ووزير الصحة، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا وحماية الأمن الصحي للإقليم، منع التنقل بين كل من محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة وإدارتي رابرين وكرميان المستقلتين بشكل تام، اعتباراً من اليوم وحتى 6 يونيو الجاري، وتضمنت القرارات حظر التجوال للمشاة والسيارات بشكل كامل داخل كل المحافظات والإدارات المستقلة، وتوقيع العقوبة على كل من يخالف هذا القرار.

وأشار البيان إلى إيقاف الدوام الرسمي في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية في إقليم كردستان باستثناء عمل الوزراء ومكاتبهم للمدة المحددة، مبيناً إنه سيتم إغلاق كل الأماكن والمحلات، باستثناء الصيدليات والمخابز، حيث سيسمح بفتحها من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، ويشمل الحظر كذلك كل المواقع الدينية والمعابد.

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