الصين: لا وفيات أو إصابات محلية أو مشتبه بإصابتها بكورونا وتسجيل 16 حالة وافدة من الخارج

بكين - (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين عدم تسجيل أي حالات وفاة أو إصابة محلية أو مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماية، فيما تم الإبلاغ عن 16 حالة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83017 شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن الحالات الوافدة تم تسجيل 11 منها في مقاطعة سيتشوان و3 حالات في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم وحالتين في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، فيما خرج أمس 3 مرضى من المستشفيات ليصل إجمالي المتعافين إلى 78307 أشخاص، بينما لا يزال عدد الحالات الخطيرة 3 بدون تغير.

وأضافت أنه حتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن إجمالي 1756 حالة وافدة من الخارج، خرج منها 1694 مريضا من المستشفيات بعد شفائهم، كما أن 4723 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مصابين ما زالوا تحت الملاحظة الطبية.

وتم أمس الإبلاغ عن 16 حالة جديدة بدون أعراض، ليصل إجمالي الحالات بدون أعراض إلى 397 حالة بينها 34 حالة وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1084 حالة إصابة بينها أربع حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و442 حالة في تايوان منها سبع حالات وفاة، فيما خرج 1037 مريضا في هونج كونج و45 في ماكاو و423 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.

في سياق متصل، ذكرت لجنة الصحة في مدينة "ووهان" عاصمة مقاطعة هوبي بوسط الصين التي تضررت بشدة من تفشي فيروس كورونا الجديد، أن المدينة لم تبلغ عن أي حالات جديدة بدون أعراض لفيروس كورونا أمس، وهي المرة الأولى منذ أن نشرت المدينة أرقاما عن عدد حاملي الفيروس الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض.

وأضافت اللجنة أنه تم إجراء أكثر من 60 ألف اختبار حمض نووي أمس، ولم يتم العثور على أي حالات جديدة بدون أعراض.

وبدأت ووهان حملة يوم 14 مايو الماضي لتوسيع نطاق اختبار الحمض النووي من أجل معرفة وتحديد عدد الحالات التي لا تظهر عليها أعراض أو الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض واضحة بالرغم من حملهم للفيروس.