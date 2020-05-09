أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

عدم تسجيل إصابات جديدة بمعقل كورونا في الصين منذ 35 يوما

11:07 ص السبت 09 مايو 2020
عدم تسجيل إصابات جديدة بمعقل كورونا في الصين منذ 35 يوما

محطة قطار في ماشينغ في مقاطعة هوباي

وكالات:

أكدت السلطات الصحية الصينية اليوم السبت، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية في مقاطعة هوبي، معقل الوباء، لليوم الـ35 على التوالي، حسبما نقلت وكالة شينخوا الصينية.

وذكرت لجنة الصحة في المقاطعة التي بدأ منها تفشي الفيروس التاجي في العالم أواخر ديسمبر الماضي، أنه لا يزال في هوبي 628 مصابا بكورونا لم تظهر لديهم أعراض، وهم يخضعون للرقابة الطبية في المقاطعة.

وبشكل عام، رصدت في هوبي 4512 وفاة و68128 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" (3869 وفاة و50333 إصابة منها في مركز المقاطعة مدينة ووهان).

وخفضت سلطات المقاطعة مستوى استجابتها الطارئة لفيروس كورونا المستجد من أعلى مستوى الى ثاني أعلى مستوى اعتبارا من الثاني من مايو.

هوبي الصينية فيروس كورونا إصابات كورونا الصين

الخبر التالى:

كورونا في ألمانيا.. ارتفاع طفيف في الإصابات وانخفاض في الوفيات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 8476

    عدد المصابين

  • 1945

    عدد المتعافين

  • 503

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3932896

    عدد المصابين

  • 1313004

    عدد المتعافين

  • 274422

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الرطوبة تصل لـ73%.. البيئة تكشف تنبؤات جودة الهواء اليوم