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ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 27474 حالة

08:50 ص السبت 09 مايو 2020
ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 27474 حالة

أرشيفية

إسلام - (أ ش أ):
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في باكستان إلى 27474 حالة، و622 حالة وفاة.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم السبت أن هذا الارتفاع جاء بعد تسجيل 438 حالة إصابة جديدة في إقليم "البنحاب" و151 حالة بإقليم "بلوشستان" و51 حالة بالعاصمة "إسلام أباد" بالإضافة إلى 27 حالة في منطقة "جيلجيت بالتستان" وحالة واحدة في ولاية "أزاد جامو وكشمير".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.​

هذا المحتوى من

Asha
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