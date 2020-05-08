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المرصد: داعش نفذ 16 عملية بسوريا وقتل 30 عنصرًا من "قسد"

10:35 م الجمعة 08 مايو 2020
المرصد: داعش نفذ 16 عملية بسوريا وقتل 30 عنصرًا من "قسد"

تنظيم داعش - أرشيفية

وكالات:

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تنظيم داعش الإرهابي، نفذ 16 عملية خلال أسبوعين في سوريا، ما أدى إلى سقوط 30 قتيلًا من قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وأوضح المرصد في حديث لفضائية "الحدث"، اليوم الجمعة، أن قوات التنظيم الإرهابي هاجمت "قسد"، والنظام السوري، في أكثر من مناسبة، ما أدى إلى سقوط 30 قتيلًا من قسد خلال أسبوعين.

وأضاف أن "الميليشيات الإيرانية في البادية لم تمنع هجمات داعش هناك".

هذا واتهمت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه، الجمعة، مقاتلين في سوريا بينهم تنظيم داعش باستغلال وباء فيروس كورونا المستجد لشن هجمات على المدنيين.

وقالت باشليه في بيان إن "أطرافا عديدة مشاركة في النزاع في سوريا بما في ذلك داعش، تستغل على ما يبدو تركيز اهتمام العالم على وباء كوفيد-19 لتعيد تجمعها وممارسة أعمال عنف ضد السكان".

واعتبرت باشلية بأن بمثابة "قنبلة موقوتة لا يمكن تجاهلها".

تنظيم داعش الإرهاب حقوق الإنسان سوريا

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