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بوتين ونظيره الصيني يبحثان سبل مكافحة فيروس كورونا

06:34 م الجمعة 08 مايو 2020
بوتين ونظيره الصيني يبحثان سبل مكافحة فيروس كورونا

فلاديمير بوتين

وكالات:

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينج، بحثا خلالها جملة من القضايا أبرزها سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الكرملين، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم"، أن الزعيمين أعربا عن تقديرهما العالي لمستوى التعاون بين البلدين منذ اندلاع جائحة كورونا، وأكدا استعداد روسيا والصين لمواصلة العمل المشترك الرامي إلى إنتاج لقاح ضد الفيروس وعلاجه، وتعزيز جهود المجتمع الدولي في هذا السبيل ومنع تسييس هذا الملف.

وأعرب شي، حسب التلفزيون الصيني المركزي، عن ثقته بأن المساعي المشتركة التي تبذلها موسكو وبكين والمجتمع الدولي بأسره، ستتيح دحر جميع الأمراض وتحقيق انتصار حاسم في الحرب ضد "كوفيد-19" وغيره.

كما هنأ الرئيس الصيني نظيره الروسي بالذكرى السنوية الـ75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية، وأشار الزعيمان إلى الأهمية الخاصة التي تحظى بها هذه الذكرى بالنسبة للبلدين، نظرا لحجم التضحيات التي قدماها.

وشكر بوتين شي، على الحفاظ على ذاكرة ألوف الجنود والمتطوعين السوفيت الذين قضوا في الصين دفاعا عن أراضيها إبان الحرب.

وأعرب كلا الجانبين عن إصرارهما على التصدي لمحاولات إعادة كتابة نتائج الحرب العالمية الثانية.

وشدد شي، على أن الحرب العالمية الثانية كانت كارثة غير مسبوقة في تاريخ البشرية ولفت إلى أن المهمة الخاصة التي تتحملها الصين وروسيا بضفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن، تكمن في دعم السلام والأمن الدوليين والمساهمة في تقدم وتطور البشرية.

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