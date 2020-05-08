قطر تسجل 1311 إصابة جديدة بكورونا

الدوحة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1311 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافي 84 من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء في دولة قطر إلى 2370 حالة.

وقد بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تم فحصهم من فيروس (كوفيد – 19) في قطر حوالي 120458 شخصا، وبلغ عدد الفحوصات التي أجريت في الـ24 ساعة الماضية 3963، وإجمالي عدد الحالات الإيجابية 20201 شخصا، وعدد الحالات النشطة تحت العلاج 17819 حالة و12 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة في البيان اليومي على صفحتها بأن عدد الفحوصات اليومية التي تجريها على الأشخاص تعتمد في الأساس على عدد المخالطين للأفراد المؤكد إصابتهم بالفيروس، كما أنها تقوم بفحوصات عشوائية في أماكن مختلفة من البلاد كإجراء استباقي، حيث أن عدد الفحوصات التي يتم إجراؤها يومياً لا يرتبط شرطاً بعدد الحالات المكتشفة من ناحية الارتفاع أو الانخفاض.