المكسيكيون يشكون نقص الجعة بسبب كوفيد- 19
مكسيكو سيتي - (د ب أ):
أدت أزمة كوفيد- 19 إلى خلو المتاجر من عبوات الجعة بالمكسيك، ما دفع عشاق المشروب إلى الشكوى من هذا النقص عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت كارلا سيكيروس مديرة الغرفة الوطنية لصناعة الجعة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس عبر البريد الإلكتروني إن: "الإنتاج والتوزيع للسوق المحلية في حالة توقف تام اليوم".
وكان من المقرر أن ينتهي تعليق الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية، والتي تشمل إنتاج الجعة، في 30 أبريل الماضي، ولكن تم تمديده شهرا آخر.
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