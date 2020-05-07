بريطانيا: إمدادات تركيا الطبية لا تفي بالمعايير ووضعت في مخزن

(وكالات):

قالت الحكومة البريطانية إن شحنة من معدات الحماية الشخصية من تركيا تهدف إلى المساعدة في تخفيف مشاكل الإمدادات، وضعت في مخزن لأنها لا تفي بمعايير المملكة المتحدة، حسبما أوردت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وأضاف براندون لويس وزير أيرلندا الشمالية إن العباءات الطبية البالغ عددها 400 ألف ليست "بالجودة التي نشعر أنها جيدة بما يكفي لموظفي الخطوط الأمامية لدينا" الذين يعالجون مرضى فيروس كورونا المستجد.

وباتت الشحنة مصدر حرج للحكومة البريطانية منذ أن أعلن وزير في 18 أبريل أنها ستصل في اليوم التالي. مرت أربعة أيام قبل أن تتمكن طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية من نقل الشحنة إلى المملكة المتحدة.

ومثل العديد من البلدان الأخرى، كافحت المملكة المتحدة للحفاظ على إمدادات ثابتة من معدات الحماية وسط طلب عالمي غير مسبوق.

وقالت وزارة الصحة "إن هذه جائحة عالمي حيث تشتري العديد من البلدان معدات الوقاية الشخصية، مما يؤدي إلى نقص في جميع أنحاء العالم ، وليس فقط المملكة المتحدة".