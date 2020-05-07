أطباء يحذرون: تأثير غامض لفيروس كورونا يجعله يفتك بضحاياه بصمت
حذر أطباء بريطانيون من تأثير غامض لفيروس كورونا يجعله يفتك بضحاياه ويودي بحياة الكثيرين بصمت.
ورصد الأطباء انخفاض نسبة الأكسجين في الدم لدى عدد من المصابين دون شعورهم بذلك ما قد يسبب تبعات خطيرة، بحسب ما قال موقع سكاي نيوز العربية.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن بعض مرضى كورونا يكون لديهم مستويات منخفضة من الأكسجين بما يكفي لإحداث فقدان الوعي أو حتى الموت.
وتثير هذه الظاهرة، التي يعرفها البعض باسم "نقص الأكسجين" حيرة الأطباء كون مصابي كورونا لا يظهر عليهم في البداية أعراض تأثير نقص الأكسجين بالمقارنة بالحالات الأخرى.
وتشير القواعد الطبية إلى أن الشخص السليم يكون لديه تشبع بالأكسجين بنسبة 95 بالمائة على الأقل، وحال انخفاض الأكسجين إلى 75 بالمائة يفقد المرضى وعيهم، ويتعرض القلب والدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى للخطر، أما في عدد من حالات كورونا فتكون نسبة الأكسجين في حدود 50 بالمائة، وفقا للأطباء، وهو ما قد يودي بحياة الكثير من المصابين حال عدم التدخل السريع.
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