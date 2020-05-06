الكرملين: اتهامات واشنطن للصين والصحة العالمية تأتي في وقت غير مناسب

موسكو - أ ش أ

جدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف رفض روسيا للاتهامات الأمريكية الموجهة إلى الصين ومنظمة الصحة العالمية على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال بيسكوف ـ في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إن موسكو تختلف في الرأي مع كبار المسؤولين الأمريكيين الذين يحملون الصين المسؤولية عن انتشار فيروس كورونا، ولا سيما أن "الوقت غير مناسب لإلقاء اللوم كله على منظمة الصحة العالمية ومن ثم على الصين".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن الاتهامات الأمريكية "خطيرة جدا" وتحتاج إلى أدلة دامغة، مضيفا: "من غير الصواب توجيه اتهامات إلى دول أخرى في غياب أدلة، فهو أمر أقل ما يقال عنه إنه يناقض القواعد الدبلوماسية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب مرارا عن اعتقاده بأن السلطات الصينية تعاملت بصورة غير فعالة مع أزمة كورونا ولم تكشف عن كل المعلومات التي كانت لديها حول أبعاد الجائحة ومدى خطورتها.