ترامب: لن يتم حل خلية أزمة كورونا بل تجديده

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لن يحل فريق العمل الحكومي المشترك بين الوكالات لمكافحة فيروس كورونا، التي تولت التعامل مع الجائحة، ولكنه سيحول تركيزها إلى إعادة فتح الاقتصاد، وربما يغير طاقمها أيضا.

وجاء هذا الإعلان اليوم الأربعاء، في سلسلة من التغريدات عبر موقع تويتر، بعد أقل من 24 ساعة من إعلان ترامب ونائبه مايك بنس أنه من المحتمل إنهاء فريق العمل في وقت لاحق من الشهر الجاري أو في أوائل يونيو.

وحتى ذلك الحين، ذكر ترامب إنه سيبقي على أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية الذي يعد وجها موثوقا به لدى الجمهور الأمريكي.

وقال ترامب أمس الثلاثاء في ولاية أريزونا، أثناء زيارته لمصنع أقنعة واقية "نحن ننظر الآن إلى شكل مختلف قليلا وهذا الشكل هو الأمان وفتح (مجالات العمل) وسيكون لدينا مجموعة مختلفة على الأرجح لذلك".

ويضغط ترامب من أجل إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية بأمان، في ظل الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

ولم يتضح بعد الفرق العملي بين حل فريق العمل وتشكيل مجموعة جديدة، وتجديد المجموعة الحالية بالكامل تقريبا.

وذكر ترامب في تغريداته أن فريق العمل سيستمر "إلى أجل غير مسمى" ، لكن "قد نضيف أشخاصا إليه أو نخرج آخرين... منه، حسبما يقتضي الأمر".

يشار إلى أن الولايات المتحدة سجلت أعلى عدد من الوفيات على مستوى العالم، بلغ أكثر من 70 ألف حالة وفاة مؤكدة بسبب كوفيد- 19، ويشير اتجاه زيادة الوفيات إلى أن عددها قد يتضاعف تقريبا بحلول أغسطس.