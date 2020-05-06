دياب: الواقع في لبنان مؤلم.. وفرصة الاستدراك لن تطول

بيروت- (د ب أ):

حذر رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب من أن الواقع في البلاد مؤلم وفرصة الاستدراك لن تطول، مؤكدا أن الخطة الاقتصادية هدفها عبور لبنان المرحلة الصعبة.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن دياب قوله ، خلال اللقاء الوطني ، إن ما تطرحه الحكومة اليوم ليس منزلا بل قابل للتحديث والتعديل والنقاش ، مشيرا إلى أن "الحوار يصبح الأهم لتمتين الصفوف في الأزمة الوطنية".

وأضاف: "لقد خاضت الحكومة تحديات كبيرة وضخمة ولكنها أصرت على معالجة الوضع المالي في ظل وقع ضاغط على كافة المستويات".

وتابع: "كنا امام مفترق طريق حاسم وقررنا التصدي لهذه الأزمة المالية وجاء فيروس كورونا في ظل قدرات محدودة جدا ومع ذلك نجحت الحكومة في تأمين الهبوط الآمن بأقل أضرار".

وأكد دياب "ان لا مجال للمزايدات اليوم ولا مكان لتصفية الحسابات ولا يفترض فتح أبواب ماضية في السياسة وسيكون توجيه الاتهامات خسارة للبنانيين".

وقال: "لم يعد اللبنانيون يتفاعلون مع الأحداث بل باتوا يصنعون الحدث وأصبحوا شركاء في القرار ويحاسبون على كل صغيرة وكبيرة ولدينا مسؤولية وطنية أو أن نكون على قدر المسؤولية لأن اللبنانيين سيحاسبون كل من تقاعس".

وأضاف أنه "لا يجوز إدارة الظهر لمنطق موضوعي، ونحن محكومون بالتعامل مع الظروف بتعاون مخلص بين جميع القوى السياسية والنيابية والتفاعل مع اللبنانيين في إنقاذهم من هذه الأزمة التي تهدد لقمة عيشهم".

ودعا إلى "التخلص من الأوهام المصلحية"، وقال: "ماذا تنفع كل المشاكل السياسية إذا انهار البلد، ماذا تنفع السباقات السياسية إذا سقطت أعمدة الدولة".

وأكد أن "لبنان لنا جميعا، فإما أن يرتقي الجميع إلى مصلحته أو سيقع الهيكل على الجميع، فالواقع مؤلم وفرصة الاستدراك لن تطول و"اللهم إنني بلغت".