عمدة بودابست يفتح مبنى العاصمة أمام المشردين في ظل جائحة كورونا

بودابست - (د ب أ)

فتح عمدة بودابست جيرجلي كاراكسوني، اليوم الاثنين، أبواب مبنى بلدية العاصمة المجرية، أمام المشردين الذين يرغبون في فرض الحجر الصحي على أنفسهم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن كاراكسوني هذه الخطوة عبر صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

وكان الموقع الأصلي المخصص للحجر الصحي، يتمثل في مبنى مدرسة خالية في بلدة كسبيل، ولكن عمدة البلدة لينارد بوربيلي، من حزب فيدز الحاكم اليميني القومي، قدم التماسا وشن حملة ملصقات دعائية لمعارضة هذه الخطة.

وكتب كاراسكوني على حسابه قائلاً إن قيادة العاصمة تحمي سكان بودابست المعرضين للخطر، ليس فقط في مواجهة جائحة كورونا، ولكن أيضا في مواجهة حملات تلويث السمعة التي يقوم بها سياسيو حزب فيدز.

وأضاف أنه تم تخصيص جناح في مبنى البلدية للمشردين الذين سوف يحصلون أيضا على الرعاية الطبية اللازمة.

وتم انتخاب كاراكسوني، الذي ينتمي لحزب الخضر المعارض، لمنصب عمدة بودابست في أكتوبر الماضي.

وجدير بالذكر أن بودابست ليست المدينة الوحيدة التي قررت فتح مبنى بلديتها لاستقبال المشردين، حيث قامت عمدة باريس الاشتراكية آن هيدالجو في نوفمبر الماضي، بإتاحة قاعتين في مبنى البلدية للمشردين كي يقضوا فصل الشتاء.