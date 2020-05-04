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ألمانيا تساهم بـ1.8 مليار يورو لجهود تطوير لقاح ضد كورونا وتعزيز نظام الصحة عالميا

06:19 م الإثنين 04 مايو 2020
ألمانيا تساهم بـ1.8 مليار يورو لجهود تطوير لقاح ضد كورونا وتعزيز نظام الصحة عالميا

أنجيلا ميركل

برلين - (أ ش أ):

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن بلادها ستساهم بأكثر من 1.8 مليار يورو للجهود الدولية الرامية إلى تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد وتعزيز نظام الرعاية الصحية العالمي.

وقالت ميركل، خلال مشاركتها في مؤتمر دولي افتراضي للمانحين بهدف تطوير وإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، اليوم الإثنين إننا :"سنشارك عبر تخصيص مباشر لـ525 مليون يورو".

وأضافت ميركل: "كما سنواصل تطبيق التزاماتنا لتعزيز نظام الرعاية الصحية العالمي من خلال تخصيص مبلغ إجمالي بقيمة 1.3 مليار يورو".

وتعهدت ميركل بأن تزيد ألمانيا من حجم مساعداتها الإنسانية للدول الأخرى في ظل استمرار الجائحة التي أودت بحياة نحو 250 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن يجمع مؤتمر المانحين، الذي تشارك فيه بالدرجة الأولى الدول الأوروبية دون حضور الولايات المتحدة، مبلغ 7.5 مليار يورو ستنفق في توسيع عمليات الفحوص وتطوير سبل العلاج والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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