"الصحة السعودية": 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19)، ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 28656 حالة بينها 23989 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و143 مصابا في "حالة حرجة" بالعناية المركزة.

وقال المتحدث باسم "الصحة السعودية" محمد العبد العالي - في مؤتمر صحفي نقلته قناة "العربية" الإخبارية - إنه تم تسجيل 342 حالة تعافي من فيروس "كورونا"؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 4476.. فيما تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة؛ ما يرفع عدد المتوفين إلى 191.

وأشار العالي إلى أن الحالات الجديدة توزعت بين عدد من المدن السعودية، وكان من بينهما 87% مصابين من الذكور و13% من الإناث، فيما عادت 4% من الحالات الجديدة لأطفال، بينما شكل كبار السن (فوق 65 عاماً) 3% من الحالات، أما المتبقي (93%) من الحالات الجديدة رجعت إلى بالغين، موضحا أن 81% من المصابين الجدد هم غير سعوديين.

وشدد على ضرورة أن يقوم من يشعر بأعراض فيروس "كورونا" مثل الكحة أو ارتفاع درجات الحرارة، بعزل نفسه في غرفة، ثم يتواصل مع مركز الاتصال على الرقم 937، وبعدها يجب عليه القيام باختبار "كورونا" عبر التقييم الذاتي المتوفر في تطبيق "موعد".