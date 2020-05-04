الحكومة السودانية تؤكد إصابة وزير دولة بكورونا
الخرطوم - (د ب أ):
أكدت الحكومة السودانية إصابة وزير الدولة بوزارة النقل المهندس هاشم أبنعوف يفيروس كورونا.
ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) الليلة الماضية عن بيان لمجلس الوزراء القول إن "أبنعوف وضع نفسه في العزل منذ الأسبوع الماضي بعد أن ثبتت إصابة أحد مخالطيه المقربين بالفيروس، ثم أجرى الاختبار المطلوب الذي جاءت نتيجته إيجابية".
وأضاف البيان أن أبنعوف "التزم بنصائح الأطباء وتعليماتهم، وهو في حالة صحية جيدة، ويواصل عمله في الوزارة وكرئيس للجنة الخدمات باللجنة العليا للطوارئ عبر الوسائط".
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