فرنسا تسجل هبوطا جديدا للوفيات اليومية بكورونا بإحصاء ١٣٥ حالة جديدة

وكالات:

سجلت فرنسا، اليوم الأحد، هبوطا جديدا للوفيات اليومية بفيروس كورونا مع رصد 135 متوفيا خلال الساعات الـ24 الماضية استمرارا في انخفاض توجه المعدل.

وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية، في بيان، نقلته شبكة "روسيا اليوم"، أن حصيلة المرضى المتوفين في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 135 حالة وبلغت نقطة 24895 شخصا، بينهم 15583 توفوا في المستشفيات و9312 في دور المسنين.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع لافت في وتيرة الوفيات بالفيروس مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، حيث بلغ هذا المؤشر يوم 28 أبريل 367، وفي 29 أبريل 427، وفي 30 أبريل 289، وفي 1 مايو 218، وفي 2 مايو 166.

وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بـ297 ليصل إلى نقطة 168693 حالة، بينها 50784 شفاء.

ولفتت الإدارة مع ذلك إلى استمرار انخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشفيات، حيث تراجعت الحصيلة من 25827 إلى 25815 شخصا، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة من 3827 إلى 3819، في تراجع مستمر لكلا المعدلين منذ أكثر من أسبوعين.

وتعتبر فرنسا الدولة الخامسة عالميا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا وكذلك الخامسة من حيث حصيلة الإصابات بالمرض.