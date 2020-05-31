باريس تبدأ إعادة افتتاح تدريجي لأنشطة الحياة اليومية

باريس - (د ب أ)

يتم تدريجيا رفع الإغلاق وإعادة أنشطة الحياة اليومية في باريس، حيث سمح بإعادة فتح المقاهي والمطاعم، اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك شريطة أن تقوم تلك المقاهى والمطاعم بتخصيص أماكن لاستضافة الرواد على الأرصفة والمسطحات والمدرجات بالأماكن المكشوفة القريبة منها، وذلك بعد الإغلاق الذى أستهدف مكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد المسبب لجائحة كوفيد–19.

وصرحت عمدة باريس آن هيدالجو لصحيفة "لو باريزيان" بأن المطاعم والمقاهي قد تشغل مساحة أكبر في الشوارع من أجل استضافة الرواد في الأماكن المكشوفة .

وسجلت فرنسا عددًا كبيرًا من الوفيات في هذا الوباء، وأضيرت باريس بشدة على نحو خاص.

وتقوم الدولة برفع القيود تدريجيا مع انخفاض عدد الإصابات ولكن القيود واللوائح الخاصة بقواعد الصحة العامة مازالت مطبقة.

وعانت المطاعم نتيجة الإغلاق المفروض في منتصف مارس، واشتكى العديد من ملاك هذه المطاعم من الخسارة في الدخل التى تعرضوا لها نتيجة لذلك.

كما أعادت هيدالجو فتح الساحة الكائنة أمام كاتدرائية نوتردام الشهيرة في باريس اليوم الأحد، بعد أكثر من عام بقليل من حريق هائل دمر سقفها.

وكانت السلطات قد أغلقت المنطقة أمام المبنى بسبب مخاوف من التسمم بمادة الرصاص، حيث أحرقت ألسنة اللهب ما يقرب من 500 طن من الرصاص في السقف وأدى ذلك إلى سقوط الغبار على الأرض أسفل السقف.

وتستمر عمليات إصلاحات الكاتدرائية بعد توقفها وانقطاعها بسبب الإغلاق.