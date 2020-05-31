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الاحتلال الإسرائيلي يقمع تظاهرة منددة بقتل الشاب إياد الحلاق في القدس

06:02 م الأحد 31 مايو 2020
الاحتلال الإسرائيلي يقمع تظاهرة منددة بقتل الشاب إياد الحلاق في القدس

جيش الاحتلال الإسرائيلي

القدس - (أ ش أ):
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تظاهرة نظمها شبان مقدسيون منددة بقيام شرطة الاحتلال بقتل المواطن إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة، قرب باب الأسباط صباح أمس السبت.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الأحد/ - أن التظاهرة التي شارك بها العشرات من الشبان في "باب العامود"، شهدت اعتداء من قبل جنود وشرطة الاحتلال على المشاركين، واجبارهم بالقوة على اخلاء المنطقة.
وطالب المشاركون بالإفراج عن جثمان الشهيد المعاق إياد الحلاق، الذي قتل برصاص أحد جنود الاحتلال صباح يوم أمس قرب باب الاسباط أثناء توجهه إلى مدرسة صناعية كان يدرس فيها في البلدة القديمة من القدس.

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الاحتلال الإسرائيلي القدس إياد الحلاق

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