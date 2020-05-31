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العراق : عودة 146 مسافرا عراقيا عالقا في الهند

05:22 م الأحد 31 مايو 2020
العراق : عودة 146 مسافرا عراقيا عالقا في الهند

وزارة الخارجية العراقية

بغداد- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأحد عن إعادة 146 مسافرا عراقيا عالقا في الهند بسبب إجراءات الحظر الوقائي الشامل.

وقال المتحدّث باسم الوزارة أحمد الصحاف- في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية -إن سفارة العراق لدى نيودلهي سيرت الرحلة الاستثنائيّة (11) على متنها (146) مُسافرا بالتنسيق مع خليّة الأزمة ودائرة المراسم في مركز الوزارة لنقل عراقيين عالقين في الهند بسبب إجراءات الحظر الوقائي الشامل في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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Asha
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