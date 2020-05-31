اليونان تفتح حدودها أمام مزيد من الدول في 15 يونيو بشروط

أثينا - (د ب أ)

أفادت وكالة أنباء بلومبرج، اليوم السبت، بأن اليونان ستسمح للزوار من المزيد من الدول بزيارة البلاد اعتبارا من 15 يونيو المقبل، مع قواعد تختلف وفقا لمطار المنشأ

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم السبت، إنه سيتم السماح برحلات دولية إلى أثينا وسالونيكا في مرحلة وسيطة من 15 إلى 30 يونيو، من دول على قائمة وضعتها وكالة سلامة الطيران الأوروبية، من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة. واعتبارا من الأول من يوليو، سيتم توسيع الإجراء ليشمل جميع المطارات اليونانية.

كانت وزارة السياحة اليونانية قد قالت في الأصل يوم الجمعة إنه لن يُسمح سوى للزوار من 29 دولة بما في ذلك الصين بدخول البلاد اعتبارًا من 15 يونيو مع إضافة دول أخرى تدريجيًا إلى القائمة اعتبارًا من الأول من يوليو.